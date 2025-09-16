Balean a 2 jóvenes en Jesús María y los dejan moribundos

Oscar Salado

Jesús María, Ags.- Dos jóvenes que se encontraban platicando a las afueras de un domicilio fueron atacados a balazos y resultaron gravemente lesionados.

Los hechos se suscitaron al filo de 17:20 horas de este martes en el cruce que conforman las calles Emiliano Zapata y Madero.

Los heridos son Javier Guillermo Martínez de 29 y Erick Daniel Moreno de 18 años, ambos individuos fueron trasladados a hospitales de la capital en estado grave.

De acuerdo a vecinos arribó una pareja a bordo de una motocicleta tipo Italika y al ver que se encontraban los dos hombres conversando, el copiloto de la jaca de acero sin mediar palabra disparó en alrededor de 15 a 20 ocasiones.

Al escuchar las detonaciones Javier corrió en dirección hacia su domicilio, en tanto que su amigo quedó tendido a las afueras de la vivienda con una herida en el abdomen.

Los presuntos responsables al lograr su cometido, huyeron de la escena y minutos más tarde arribaron policías municipales y ministeriales los cuales iniciaron las indagatorias pertinentes.

Los dos lesionados ya se encuentran recibiendo atención médica cuyo estado de salud es reportado como crítico.