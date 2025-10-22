Balacera entre civiles y autoridades provoca fuerte operativo en los límites de Aguascalientes con Zacatecas

Claudio Bañuelos

Cosío, Ags.- Cerca de las 5:11 horas de este miércoles se reportaron a los cuerpos de emergencia que en este municipio situado a unos 55 kilómetros al norte de la capital del estado que hace límite con Luis Moya, Zacatecas se produjo un enfrentamiento a balazos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, (SSPE) Antonio Martínez Romo informó que recibieron reportes de que en dos camionetas tipo pick up viajaban sujetos armados que habían intentando asaltar a transportistas por lo que les habrían disparado en sus unidades en la carretera 45 federal norte en territorio de esta entidad.

El jefe policiaco señaló que los pistoleros presuntamente provenían del municipio de Luis Moya, Zacatecas y habían ingresado al territorio de Aguascalientes donde atacaron a transportistas que circulaban al parecer con destino a Zacatecas.

Tras ello, se implementó un operativo donde policías municipales de Cosío, así como estatales, elementos de la Guardia Nacional y de la 14 Zona Militar acudieron a este punto donde tuvieron un intercambio de disparos de armas de fuego donde no se tuvieron elementos policiacos ni militares heridos ni bajas, mientras que los agresores escaparon rumbo a la comunidad de Zacatequillas.

De igual manera se indicó que más tarde cerca de las 6:20 horas se tuvo conocimiento de que en el municipio de Cuauhtémoc perteneciente a Zacatecas cerca de la capital de aquel estado del mismo nombre se vieron a 6 camionetas más con sujetos armados por lo que se coordinaron entre autoridades de ambos estados para buscar neutralizar a este grupo al parecer perteneciente a una célula del Cartel de Sinaloa.

Finalmente Martínez Romo dijo a los medios de comunicación que el Operativo Blindaje se había extendido por la frontera de Aguascalientes con aquella entidad y en el cual también participó el helicóptero de la SSPE y se reforzó la presencia policial en la zona.