Bajo su riesgo de que las aplaudan o abucheen, candidatas podrán hacer proselitismo en el perímetro ferial

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos José Ángel González Serna, señaló que será bajo cuenta y riesgo de que las aplaudan o abucheen a candidatas que acudan a realizar proselitismo dentro del perímetro que comprende la verbena.

Paquín González como se le conoce remarcó que se les prohibirá a partidos y candidatas la colocación de propaganda y publicidad, tal como se aplica en el primer cuadro de la ciudad, más no así el poder caminar con sus equipos de campaña platicando con la gente o entregando en mano sus volantes.

“Hacer proselitismo en el tema donde vayan caminado o vayan haciendo su promoción es un libre tránsito y no se les puede impedir”, recalcó.

-¿Pero ya ellos se arriesgarán a si los abuchean o aplauden es de ellos?

-Pues si, ahora sí que yo ahí no me meto.

-¿O que vayan a los toros?

-También, no los se (…) bueno ahí mejor no me meto.

Por último en otro tema el funcionario estatal manifestó que están a la espera de los protocolos sanitarios con los que habrán de operar en esta verbena, mismos a los que el patronato se apegará.