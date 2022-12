Bajo la lupa trabajo de Serrano en Movilidad; “Si no la hace que se vaya”: Taxistas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La recién creada Federación de Taxistas de Aguascalientes, emplazó el coordinador de Movilidad Ricardo Serrano a dar resultados en un plazo no mayor a tres meses.

Jesus Manuel Lira Salazar, integrante de la agrupación, dejó en claro que estarán evaluando el desempeño del funcionario para tomar determinaciones que harán saber a la propia gobernadora, Tere Jiménez.

-¿Petición para?

-Una de dos o que continúe o que se vaya.

En conferencia de medios los taxistas mencionaron que confían en la gobernadora, mientras que al coordinador de Movilidad por lo pronto le dan el beneficio de la duda, reiterando que estarán pendientes de su trabajo, más no así como mirones de palo para señalar lo que se está haciendo mal en la dependencia.

“Nosotros en un momento tomaremos la decisión de decir que si no la hizo en el pasado y no la está haciendo en el presente que se vaya”, sentenció.