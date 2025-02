Bajará Municipio Aguascalientes cobro de extensión de horario

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Debido a la reducción en el horario permitido para el cierre de bares y antros, el Municipio de Aguascalientes bajará el costo de las licencias de extensión del tiempo en que pueden permanecer abiertos, indicó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

El Ayuntamiento envió al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley de Ingresos del Municipio y ajustar a la baja el costo.

“Lo que se está planteando en el tema de lo que son las extensiones, lo que hablaba nuestra Ley de Ingresos era que se pagaba una extensión por dos horas. Debido a que hay una disposición en la mesa de seguridad y de que todas y todos cierren a las 3:00 y que tengan media hora para poder desalojar sus comercios, hay quienes tienen permiso para estar hasta las 2 de la mañana”, explicó Montañez.

El ajuste busca hacer proporcional el pago, ya que antes se cobraban dos horas de extensión sin posibilidad de una reducción.

“Hay quienes dicen: ‘Oye, es que si yo cierro a las 2 de la mañana y pago una extensión por dos horas, pero tú me dices que solo hasta las 3:00’, entonces lo que estamos haciendo en esta modificación es que puedan pagar la mitad por solo una hora y de esta manera que sea un cobro justo para quienes quieren acceder a esta medida”, detalló.

Sobre el impacto económico de la medida, el alcalde señaló que las tarifas de extensión varían según el establecimiento.

“Puede haber algunas que pagan 768 pesos, otros como 2 mil 500 o 2 mil 800, sería el 50 por ciento. Recordemos que no es una medida general, depende de ciertos supuestos. Depende de que el comercio no haya sido sancionado en los últimos seis meses, que no haya excedido los límites de ruido”, indicó.

Montañez Castro explicó que el ajuste en los horarios busca también mejorar la seguridad en la ciudad.

“Creo que lo más importante es que después de las 3:00 de la mañana todas las corporaciones de seguridad en este mando coordinado que tenemos se puedan enfocar totalmente a las acciones de seguridad y que no tengamos horarios distintos por todo el municipio, por todo el estado en la zona metropolitana, y que esto nos genere no solamente conflictos viales, sino conflictos de otra índole”, apuntó.