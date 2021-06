Báez no era competente para encabezar Vigilancia del Congreso: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luis Enrique García López, diputado local por el PAN, rechazó haber influido en la salida de su compañero de partido Gustavo Báez Leos, como primer presidente de la comisión de Vigilancia en la Legislatura, tal como lo manifestó el también coordinador de la bancada.

“Somos un Congreso que funciona a través de mayorías y en ese momento la mayoría determinó que no era competente para continuar en el cargo de diputado integrante de la comisión y por eso fue removido”, aseveró el panista.

La actual Legislatura de Aguascalientes que inició en septiembre de 2018 ha tenido cuatro presidentes de la comisión de Vigilancia, todos blanquiazules. El primero fue Báez Leos, quien recientemente acusó a García López de haber llevado a cabo acuerdos para “removerle” del cargo.

“ Yo creo que fobias y situaciones en lo particular, no. Pero no se trata de temas ni de contradicciones, ni de peleas entre nosotros. Menos ellos que eran diputados reelectos”, aseveró el legislador en torno a Báez que repitió como representante popular en la actual asamblea.

En torno a versiones de supuestos desvíos millonarios en el Poder Legislativo del Estado a favor de empresas particulares, García López comentó que el Congreso ha sido auditado en diversas ocasiones y, apuntó, no se encontraron irregularidades.