Báez defiende posiciones pluris a juniors en el PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, presidente estatal del Partido Acción Nacional, defendió la asignación de posiciones plurinominales en favor de hijos de políticos del blanquiazul, en el actual proceso electoral.

“Tienen todo el derecho de participar y fueron electos en un proceso interno. Hoy porque a alguien no le gustó, los quieren exhibir. Pero están preparados”, expuso el dirigente panista con relación a posibles diputaciones para Alejandra Orozco Ramírez, hija del gobernador Martín Orozco, así como de David Morán Lomelí, hijo del ex secretario de Gobierno Enrique Morán.

– ¿Cuánta carrera política tienen en el PAN?

– De Ale me acuerdo que está desde el 2008 y David desde que era un chamaco, conmigo viene trabajando desde el 2014 y ya ha estado en proceso legislativo, en gobierno. Tienen la experiencia.

Orozco Ramírez aparece como suplente de Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien a su vez ocupa la primera posición plurinominal a diputada local; mientras Morán Lomelí está anotado como relevo de Heriberto Villalobos Saucedo, que tiene la novena posición de las diputaciones por representación proporcional.

“Van como suplentes, están arrancando su trayectoria política. Son los que se registraron, la convocatoria fue abierta y los que se registraron, fueron electos”, insistió Báez Leos.

– ¿No influyó que sean hijos de?

– No, para nada. En ningún momento. A mí me pasó que me comparaban con mi papá (Gustavo Báez Mascorro), pero cada quien tiene que sacar adelante su vida y ellos tienen el reto.