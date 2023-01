Bad Bunny se despide en redes sociales

Redacción

EU.-¿Dónde está ‘Tití’? Para preguntarle sobre la razón detrás de los cambios que hizo Bad Bunny en sus redes sociales.

Después de la polémica en la que el cantante puertorriqueño fue captado al lanzar al mar el celular de una fan, este 9 de enero, el músico cambió la información de su perfil en Twitter: ahora su nombre solo aparece escrito como ‘B’ con una fotografía de Bart, personaje de Los Simpsons,escuchando músicay una portada de unos zapatos con brillos.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue un mensaje que dejó el intérprete de ‘La Neverita’en su descripción: “Me van a extrañar”, quedó como la frase inicial del perfil del ‘Conejo Malo’.

Aparte de ello, el Instagram del músico cambió su estado de público a privado. Es decir, solo las personas que ‘San Benito’ permita que lo sigan podrán ver sus fotografías.

El 2023 de Bad Bunny que no empezó como en ‘Yonaguni’

Bad Bunny empezó con el pie izquierdo’ este 2023, pese a que en Año Nuevo escribió en sus redes sociales la emblemática frase de la canción ‘Yonaguni’: “Y empezar el 2023 bien cabrón”.

A principios de enero se viralizó un video en el que se observa a Benito Antonio Martínez Ocasio avanzar tranquilamente en la calle rodeado de algunos fanáticos que lo elogian mientras se abre el paso entre la multitud. Una de las aficionadas logró acercarse al puertorriqueño para tratar de tomarse una ‘selfie’ con él.

La reacción no fue lo que ella esperaba, ya que Bad Bunny tomó su móvil de manera seria y lo lanzó al mar. El video captura el rostro de indignación de la fanática y la multitud se silencia ante la acción del cantante.

A raíz de la controversia, el cantante comenzó a recibir críticas y él publicó en Twitter un mensaje que luego fue borrado: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Su actitud fue criticada hasta por Eugenio Derbez, quien dijo: “La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en peores aglomeraciones:Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado (…) Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás”.

Incluso se reportó que la popularidad de algunos de sus éxitos en la plataforma de Spotify cayó justo después de la polémica que protagonizó.

Los planes de Bad Bunny para 2023

Durante una entrevista con Billboard, el ‘Conejo Malo’ adelantó que entre sus planes para 2023 está como prioridad tomarse un descanso.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros”, comentó el puertorriqueño cuando se le preguntó sobre lo que hará este año. Asimismo explicó que aprovechará para salir de fiesta.

“Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí”, puntualizó el ‘intérprete que también comentó que continúa trabajando en su carrera musical.

“Se va para estudio, se graba, pero nada de presión”, finalizó Bad Bunny.

Con información de El Financiero