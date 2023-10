Bad Bunny se declara fan de Belinda desde niño

Redacción

Ciudad de México.-Nadie sabe lo que va a pasar mañana es el nuevo álbum de estudio de Bad Bunny. Tras su estreno, las redes sociales se llenaron de reacciones y memes al respecto, pues se trata de un trabajo cargado de referencias y menciones a colegas de la música y a la cultura pop en general.

Uno de estos homenajes está destinado a una de las cantantes mexicanas más exitosas de los últimos años: Belinda, intérprete de ya icónicos temas musicales como Sapito o Luz sin gravedad. Bad Bunny decidió que una famosa frase de la artista era perfecta para uno de los versos de VOU 787, séptima canción de su nuevo disco.

El tema dice: “Si fuera mujer yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana”, haciendo referencia no sólo a los personajes que interpretó Belinda en una de las telenovelas infantiles más populares que hizo Televisa: Cómplices al rescate, sino también a una de las controversias que envolvió a la actriz cuando era pequeña.

Es bien sabido que Belinda abandonó las grabaciones de Cómplices al rescate, y que la empresa tuvo que reemplazarla con Daniela Luján. Tiempo después de su salida del programa de televisión, la intérprete de Sapito fue entrevistada por la prensa y declaró sobre la nueva actriz encargada de darle vida a las famosas gemelas:

“Yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una actriz pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda. Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa, y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas”. Esta frase fue la que Bad Bunny decidió homenajear en su canción.

Bad Bunny veía “Cómplices al rescate” igual que muchos niños de la época

Esta es la foto que Bad Bunny subió en la navidad de 2018 Foto: Twitter/@sanbenito

El estreno de Nadie sabe lo que va a pasar mañana provocó que los fans de Benito desenterraran una vieja foto que el propio cantante publicó en las navidades de 2018. “Estoy muy feliz como cuando era un niño y abría los regalos. Feliz navidad mi gente, los amo”, escribió el intérprete de Me porto bonito.

A su publicación en su cuenta de Twitter, Bad Bunny adjuntó una fotografía donde se le puede ver muy contento a los pies del arbolito, en una mañana de Navidad, rodeado de regalos y juguetes. Llama la atención que junto a él se encuentra uno de los dos discos que salieron de Cómplices al rescate.

Específicamente, es el álbum de Mariana, un disco que contenía temas musicales enfocados un poco más a los sonidos tropicales o norteños y que encajaba perfecto con la personalidad de la gemela en cuestión. De este disco salió la icónica canción que los fans de Belinda siguen pidiendo en conciertos: Sapito.

Belinda ya reaccionó a la canción de Bad Bunny

Este es el álbum que recibió Bad Bunny como regalo cuando era un niño Foto: Twitter/BelindaAccess

La cantante subió a su cuenta de Instagram un video de la entrevista a la que hizo referencia el intérprete de La canción y escribió: “Esta entrevista me perseguirá por el resto de mis días”. Por su parte los fanáticos del cantante reaccionaron al homenaje con divertidos comentarios en redes sociales:

“Ahora que sabemos que Bad Bunny veía Cómplices al rescate, ¿será que también sufrió por el cambio de actriz?”, “Todo me imaginé, menos que Bad Bunny hiciera referencia a Cómplices al rescate en una de sus canciones”, “No me acordaba de Cómplices al rescate hasta el verso de Bad Bunny”.

Cómplices al rescate fue una telenovela que contaba la historia de Silvana y Mariana, dos gemelas que fueron separadas al nacer y que, por azares del destino se reencuentran cuando son adolescentes, teniendo ambas una personalidad muy diferente. Ambos personajes eran interpretados por Belinda, y gozó de gran éxito en México y otras partes del mundo.

