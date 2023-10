Bad Bunny rechazó un beso de Maite Perroni

Redacción

Ciudad de México.-Bad Bunny y RBD se encontraron en la entrega de los Premios Billboard 2023, por lo que algunos fans esperaban que finalmente pudiera confirmarse alguna colaboración entre los artistas ya que en varias ocasiones él ha dicho ser fan de la agrupación mexicana.

No obstante, un video de la entrega del premio Canción del Año – Ventas se hizo viral porque el puertorriqueño le hizo un desaire a Maite Perroni, quien quería saludarlo de beso.

En la ceremonia, Maite, Christopher Ukermann y Christian Chávez fueron los responsables de dar el galardón al artista que ganara la categoría Canción del Año por ventas.

Los cantantes asistieron como invitados especiales para entregar el premio de Canción del Año (X/@LatinBillboards)

Estaban nominados Shakira, Peso Pluma y Eslabón Armado, Fuerza Regida y Grupo Frontera, y Karol G.

Emocionados, los integrantes de RBD confirmaron que el Conejo Malo fue el ganador por Tití me preguntó. Él se levantó de su asiento, saludó a algunos de los artistas que le extendieron la mano y, al llegar del escenario, llegó directamente a darle la mano a Christian, después pasó a Christopher y, finalmente, a Maite.

Fue en ese momento que la cantante intentó acercarse a Bad Bunny para saludarlo, pero él se alejó. Perroni entonces tuvo que lanzar el beso de lejos. Al final, todos sonrieron, como si no hubiera sucedido nada.

Bad Bunny ignoró a Maite Perroni

Algunos internautas señalaron que el intérprete de Ojitos lindos no se dio cuenta de que Maite se estaba acercado a él para saludarlo de beso, mientras que otros lo tacharon de “alzado” y “grosero” por no corresponderle a la cantante.

“Nefasto el tipo se siente que no lo merece ni DIOS se le olvida al tipo quienes lo hacemos ganar y tener lo que tiene”, “Su cara de ‘¿ellos me darán el premio?’ Pero muy mal su grosería ante una dama”, “Ya está muy alzadito este guey”, “Qué pena, pobre Maite”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Pese al bochornoso momento, los integrantes de RBD se mostraron siempre emocionados de estar en los Premios Billboard.

Aparentemente, Bad Bunny no se dio cuenta de que Maite le iba a dar un beso (TikTok/@yayaaa.m/Telemundo)

Bad Bunny “escaneó” a Andrea Meza en los Premios Billboard

Durante la celebración de los Premios Billboard, Bad Bunny fue entrevistado por el equipo de Univision, conformado por Andrea Meza, la Miss Universo mexicana 2021, y Carlos Adyan.

Mientras se acercaba a Andrea, el intérprete de Me porto bonito recorrió con la mirada a la ex reina de belleza. Para algunos, resultó ser sólo un gesto de admiración, mientras que otros acusaron que este acto incomodó a Meza.

“Se intimidó al ver ese mujeron más alta que él y bella”, “Casi se la come con la mirada”, “Cualquiera le hace ojitos, está hermosa”, “Es que debe ser impactante verla tan cerca”, escribieron internautas en las imágenes compartidas por Carlos Adyan.

A Bad Bunny Le Brillaron Los Ojos Con Esta Miss Universo Mexicana ¿Se Le Olvidó Kendall Jenner?

La reacción de Bad Bunny ante la presencia de Andrea sorprendió a algunos ya que actualmente el puertorriqueño sostiene un noviazgo con una de las modelos más populares del momento, Kendall Jenner.

Inclusive, algunos aseguraron que Benito olvidó a la hija de Kris Jenner por unos segundos al ver a la Miss Universo 2021 frente a él.

No obstante, durante la entrevista con Andrea y Carlos, Bad Bunny intentó no voltear a ver a la modelo, pues en varias ocasiones intentó evitar ver a la presentadora, incluso mencionó que no sabía hacia dónde tenía que enfocar su mirada.

Bad Bunny la mayor parte del tiempo vio hacia el suelo (Instagram/@carlosaydan)

Internautas resaltaron esta situación con comentarios como: “Cuando tenga una novia celosa no diré nada pero habrá señales”, “Creo que Andrea lo puso nervioso!”, “Sí me extrañó ver que solo miraba hacia abajo”, entre otros.

