¿Bad Bunny niega a Kendall Jenner?

EU.-Durante su performance envió un mensaje alto y claro con el que pareciera estar desmintiendo su relación con Kendall Jenner.

La actitud de Kendall con Bad Bunny ha hecho creer que hay un romance entre ellos. (/Backgrid/The Grosby Group)

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivmos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, aseguró el cantante.

Ante ello, las redes sociales han reaccionado con infinidad de comentarios y memes llegando a la conclusión de que Bad Bunny y Kendall Jenner no son novios aunque se hayan dejado ver en varias ocasiones juntos en restaurantes y paseos a caballo con una actitud cariñosa.

¿Qué hizo Kendall Jenner durante el concierto de Bad Bunny?

Pero también existe otro lado de la moneda. Otro grupo de fans asegura que las palabras del reguetonero se refieren a una entrevista que concedió a la revista Times, la cual hizo una mala traducción al español de sus palabras, pues dio a entender que él se arrepentía de escribir su tema El Apagón.

Bad Bunny y Kendall Jenner paseando a caballo. (The Grosby Group)

Entre que son peras o manzanas, la integrante de las Kardashian estuvo presente aplaudiendo, bailando y disfrutando el show del llamado Conejo Malo, según lo constatan varios videos compartidos en las redes.

