Bad Bunny lidera nominaciones al Grammy Latino 2025

Redacción

Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Grammy Latino 2025, con Bad Bunny como protagonista al recibir 12 menciones, incluyendo Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y dos nominaciones en Grabación del Año y Canción del Año por BAILE INoLVIDABLE y DTmF. Con ello, el puertorriqueño alcanza 52 nominaciones en su carrera, de las cuales 12 se han convertido en premios.

Muy cerca del líder, con 10 nominaciones cada uno, están el productor mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Barrera competirá como Compositor del Año y Productor del Año gracias a su trabajo con Karol G, Shakira, Maluma y Fuerza Regida. Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso figuran en Álbum del Año con Papota y en las categorías Grabación del Año y Canción del Año con El Día Del Amigo y #Tetas.

El regional mexicano también destaca este año con nominaciones para Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal. Aguilar competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con Mi suerte es ser mexicano, mientras que Nodal lo hará con ¿Quién + Como Yo?. Ángela Aguilar no aparece en esta edición.

Otras categorías del género regional incluyen:

Mejor Álbum de Música Banda: 4218 (Julión Álvarez y su Norteño Banda), 25 Aniversario (Deluxe) (Luis Ángel “El Flaco”), Edición Limitada (Banda MS de Sergio Lizárraga).

Mejor Álbum de Música Tejana: Imperfecto, Vol. 2 (El Plan), Yo no te perdí (Gabriella), Reflexiones (Grupo Cultura), El Siguiente Paso (Live Session) (Marian y Mariel), Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía Vol.1 (Bobby Pulido), 6 (Juan Treviño).

Mejor Álbum de Música Norteña: El Plan & Manuel Alejandro (El Plan & Manuel Alejandro), Pasado, Presente, Futuro (La Energía Norteña), La Lotería (Los Tigres del Norte), V1V0 (Alfredo Olivas), Frente a frente (Pesado).

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Mirada (Iván Cornejo), Leyenda (DannyLux), Evolución (Grupo Firme), Palabra de To’s (Seca) (Carín León), Incómodo (Tito Double P).

En la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana destacan composiciones como Hecha Pa’ Mí (Grupo Frontera), La Lotería (Los Tigres del Norte), Me jalo (Fuerza Regida, Grupo Frontera), ¿Seguimos o No? (Lupita Infante), Si tú me vieras (Carín León, Maluma) y Tierra Trágame (Kakalo, Carín León).