BachUAA en Rincón también recibe alumnos de ciudad capital: Muro

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La apertura del nuevo bachillerato en el municipio de Rincón de Romos ha recibido demanda estudiantil de poblaciones de entidades vecinas e incluso de la ciudad capital, afirmó Erick Muro Sánchez, alcalde morenista de Rincón de Romos.

“Estamos recibiendo alumnos de otros municipios como Tepezalá, pero también de municipios como Luis Moya (Zacatecas) y de la misma ciudad capital que se dirigen a nuestro bachillerato”, expuso el edil.

– ¿Ahora sucede al revés que de la capital van a estudiar a municipios?

– Hemos tenido registro de algunos alumnos que residen en la capital. Desconozco las razones si no encontraron espacio en escuelas, pero también los hemos recibido.

Muro Sánchez mencionó que en esta primera etapa del llamado BachUAA se cuenta con una plantilla de 200 estudiantes, que se busca ir elevando de manera paulatina hasta tener capacidad para dos mil alumnos.

“Ha sido una inversión importante por parte del gobierno del estado y nos ha beneficiado bastante en nuestro municipio. Por ello queremos mejorar los servicios de movilidad por todo lo que se viene”, agregó.

La apertura de un plantel de nivel bachillerato en Rincón de Romos, tutelado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes se abrió para el actual ciclo escolar.