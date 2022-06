Baches dolor de cabeza para el que no hay solución definitiva 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se acerca la temporada de lluvias y con ellas la aparición de baches por toda la ciudad, sin embargo reconocen constrictores que es un dolor de cabeza para el cual no hay solución definitiva por parte de las autoridades municipales y estatales.

El presidente del colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina, expuso que no hay recurso que alcance a las administraciones para erradicar de fondo el problema que se agudiza con la llegada de las lluvias.

El especialista recordó casos como el ocurrido el Villas de Nuestra Señora de la Asunción en donde el agua levantó el piso de toda una sección.

“Mira el estado y el municipio atienden las avenidas que presentan más problemas, sin embargo hay muchas colonias que también presentan esta problemática de los baches a donde difícilmente entran por falta de recursos”, explicó.

Al concluir manifestó que hay un sinnúmero de calles y avenidas que en su momento se hicieron con material,de mala calidad y que con cualquier lluvia por muy ligera que esta sea comienza a presentar baches.

“Aquí en este caso la vedad no hay nada que hacer para repavimentar todo lo que ya empieza a estar mal con tan solo unas gotas de agua”, remachó el,especialista.