Azulejos fuerzan juego 7 en Final Liga Americana

Toronto.- Los Azulejos de Toronto han llevado la Serie de Campeonato de la Liga Americana vencieron 6-2 a los Marineros de Seattle para forzar un séptimo y definitivo juego por el boleto a la Serie Mundial del Beisbol.
Los canadienses se impusieron con jonrones de Addison Barger y Vladimir Guerrero Jr., además de una actuación magistral del abridor Trey Yesavage. El novato, quien inició la temporada en Clase A, se comportó como un auténtico veterano en apenas su sexta apertura de por vida en la MLB. Yesavage lanzando 5.2 entradas de dos carreras, con siete ponches sobre la batería de Seattle.
El equipo canadiense, que comenzó la serie con una desventaja de 0-2, ha protagonizado una milagrosa remontada en casa para forzar su primer Juego 7 en una postemporada desde 1985. Toronto se une al exclusivo grupo de los últimos ocho equipos que, estando abajo 3-2 en una serie a siete juegos, logran extender el compromiso al máximo posible.
El juego clave se celebrará este lunes donde Seattle buscará la última oportunidad para conseguir la primera clasificación de su historia a la Serie Mundial, siendo el último equipo activo que no lo ha conseguido. Toronto busca regresar al Clásico de Otoño por primera vez desde su campeonato en 1993.
Con información de Séptima Entrada.