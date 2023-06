Azcárraga será padrino en la boda de Kimberly, ‘La más preciosa’

Redacción

México. – La integrante de ‘Las Perdidas’, Kimberly, La más preciosa, reveló que ya tiene preparado todo para su boda, incluso confirmó que uno de sus padrinos es Emilio Azcárraga Jean; ello a unos meses de que se case con Oscar Barajas.

Ello luego de asegurar que varias estrellas de televisión asistirían, pues las invitaciones ya habían sido entregadas; asimismo reveló que el mismo presidente de Grupo Televisa pagará los gastos del salón de fiestas en donde se llevará a cabo su fiesta, el próximo mes de noviembre.

En entrevista con los reporteros Kimberly dijo: “Hay mucha gente del medio que va a asistir a la boda. Pues de hecho él (Emilio Azcárraga Jean) es quien puso el salón. Gracias Emilio”.

En este mismo setido, señaló que su despedida de soltera será en la Ciudad de México y se la organizará “una chica muy famosa” de quien no quiso revelar su nombre; y reveló “mi despedida de soltera es muy probable que me la hagan aquí, una chica muy famosa me va a organizar una aquí en Ciudad de México”.

Destaco que entre los invitados confirmados, además de Paola y Wendy, ‘Las Perdidas’ originales, también estarán presentadoras de televisión como Galilea Montijo y, posiblemente, Gloria Trevi, y confesó que la va a invitar próximamente, aunque duda que la cantante llegue a la fiesta.

Es de mencionar que a pesar de que por el momento no quiere dar más detalles de cómo será el gran día, semanas atrás mencionó que le pedirá a sus madrinas vestir de negro para que su vestido blanco resalte.

Vale la pena recordar que en mayo pasado, cibernautas tacharon a Kimberly, ‘La más preciosa’ de “mala amiga”, al supuestamente, haberse casado y no haber invitado a sus amigas a su boda por el civil ese mismo mes; noticia que fue replicada en medios y causó incertidumbre, al punto de hablar de una ruptura con sus amigas ‘Las perdidas’

Y al ver el caos que generó esta noticia en sus seguidores, Kimberly se pronunció al respecto, puntualizando que: “Aún no se encuentra unida en matrimonio”, y que asistió al registro civil solo para entregar los papeles correspondientes; y aseguró “de una vez les voy a decir, no me casé el día de hoy. Voy a ser sincera con ustedes. Simplemente tuve cita con el juez ahí en el registro civil, porque fuimos a llevar unos papeles. Yo qué más quisiera”.

*Con información de TVNotas.