Azcárraga le contesta a Eugenio Derbez sobre aparente veto de Televisa

Redacción

Ciudad de México.-Luego de que Eugenio Derbez se sincerara sobre el supuesto veto que tiene de Televisa México, pues aseguró que en Televisa Univision no tiene ningún problema, y que mencionara que al parecer la televisora había tomado la decisión por expresar su opinión sobre el Tren Maya, el dueño de Televisa le respondió contundente. Emilio Azcárraga le respondió al actor a través de unos mensajes en redes sociales, donde se lee, ”Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”.

Azcárraga continuó sus mensajes con evidencias de que le dieron difusión a la campaña ‘Sélvame del Tren’, donde artistas se pronunciaron en contra del Tren Maya, ”y nuestra cobertura de Sélvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra”.

Finalmente, Azcárraga Jean mencionó, ”tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia P.Luche. Ya cooortale mi chavo”. Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha reaccionado al mensaje del empresario.

Con información de TVNotas