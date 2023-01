Ayuntamientos rezagados en temas de transparencia: MC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se han rezagado los ayuntamientos locales en cuestión de claridad de sus actividades a las solicitudes ciudadanas, comentó la diputada Yolitzin Rodríguez Sendejas, presidenta de la comisión de Transparencia del Congreso del Estado.

“Estoy segura que en todos los municipios aún no alcanzamos ese nivel de transparencia por ejemplo en las páginas de internet y todavía encontramos que no viene la información o el acceso no es fácil para los ciudadanos aunque venga la información”, señaló la representante por Movimiento Ciudadano.

– ¿Cuáles son los municipios que no están al día?

– Te diría que generalmente los diez municipios del interior. No te podría decir alguno en particular, pero si buscas información de algún municipio te encuentras con esa situación.

Rodríguez Sendejas expuso que dentro de las carencias de las páginas oficiales de los ayuntamientos se han dado casos en el sentido que no están actualizadas o siguen en ese proceso en cuanto a puntos como nómina y adquisiciones.

“Yo exhortaría a que los ayuntamientos en ese sentido abonen en la transparencia de sus portales de internet, las redes sociales y cuando una persona busca esa información de un municipio la encuentre de forma oportuna”, insistió la legisladora naranja.