Ayuntamientos incapaces para sancionar a quien no use cubrebocas: Arámbula

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras indicar que el uso del cubrebocas es a conciencia de la población y como una medida de protección para evitar contagios por el coronavirus, el Alcalde de Jesús María Antonio Arámbula, refirió que no hay la capacidad suficiente para arrestar a todo aquel que no porte el mismo.

“No hay ni Guardia Sanitaria ni Policías que alcancen para detener a todos, estamos haciendo solo exhortando a la población a que tome conciencia del uso del cubrebocas, yo puedo poner 200 personas, pero no alcanzaría, porque desgraciadamente hay muchas personas que no usan el mismo.

El primer edil chicahual dijo que es tiempo de cuidarnos entre todos, por lo que apeló nuevamente a la conciencia.

-¿Entonces a los que no respeten, no hay sanciones?

Bueno, sobre todo para los negocios si aplica, pero yo no puedo detener, ni tengo la capacidad para detener a quien no porte cubrebocas, por tal motivo solo se le pedirá que lo use.