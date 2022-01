Ayuntamiento no se detendrá por elecciones, pero será cuidadoso con el tema: Montañez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El trabajo del Ayuntamiento no se detendrá por el año electoral, pero tampoco se caerá en promoción de algún partido político, afirmó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

“Eso no implica que el trabajo del gobierno y su operatividad se tenga que detener. Pero sí debemos de ser muy cuidadosos para no generar confusión o aparentar que hay parcialidad en el tema”, comentó el edil por el Partido Acción Nacional.

Montañez Castro destacó, que por lo pronto, ya iniciaron las capacitaciones al interior del gobierno municipal a fin de evitar que pueda caer en abierta promoción de durante el proceso electoral de éste año.

“Hay lineamientos que ya han sido emitidos. El secretario del Ayuntamiento (Jaime Beltrán) estuvo encabezando un taller para funcionarios y de lo que no deben hacer”, adicionó el presidente municipal.

En las elecciones de este año se renovará la gubernatura del estado.