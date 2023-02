Ayuntamiento debería tener mayor control sobre tarifas de las grúas

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Dirección de Movilidad del municipio capitalino, Arturo Martínez Morales está en desacuerdo con que se cobre el costo de la grúa, este servicio está concesionado y se cobra por banderazo.

En entrevista el funcionario municipal comunicó que cuando la situación lo amerita, puede que se empleen las grúas para que las autoridades viales puedan resguardar los vehículos hasta que se pague la multa. Incluso hay casos en dónde, cuando llega la grúa, les exigen a los ciudadanos un pago de 500 pesos para evitar que se lleven su coche.

Más adelante Martínez Morales destacó que este es un servicio concesionado a la presidencia, no es propiedad del ayuntamiento, por lo que están permitidos cobrar se use o no la grúa.

“Ellos son algo aparte que cobran el banderazo, se use o no la grúa ya están cobrando simplemente por haber salido de sus instalaciones. El elemento en ningún momento recibe un peso y los conductores de las grúas deben entregar recibos”, dijo.

Posteriormente consideró que debe ponerse a discusión el cobro de las grúas con los distintos concesionarios pues hay situaciones que no ameritan un cobro excesivo, sobre todo si en esos escenarios no están haciendo uso de ella.

Al concluir detalló que los cobros por este servicio están definidos con base en normativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero insistió en que también es algo en lo que debería revisar el ayuntamiento.