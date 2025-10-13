Ayuntamiento Aguascalientes brinda asesoría a estudiantes de prepa y secundaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Ayuntamiento de esta ciudad impulsa un programa de prevención y autocuidado dirigido especialmente a estudiantes de secundaria y preparatoria, a través del cual se brinda la orientación correspondiente para evitar que sean víctimas de algún delito cibernético o agresiones en línea, como el sexting.

La regidora promotora de este esquema, Myrna Fabiola Valdivia López, presidenta de la Comisión de Salud, resaltó que se trabaja de la mano en esta iniciativa con la síndica Procuradora Yadira Azucena Salas Aguilar y la regidora Martha Elisa González Estrada, para promover la importancia de concientizar sobre el autocuidado dentro y fuera del internet.

Para difundir este programa e impactar positivamente a un mayor número de estudiantes, se llevan pláticas a diversas instituciones educativas, en donde se orienta a los estudiantes sobre el uso de dispositivos digitales y diversas redes para socializar.

Asimismo, en estas charlas se promueven valores como el respeto y la relevancia de mantener discresión sobre datos personales, mantener límites y de no subir fotografías íntimas o explícitas a sitios web, así como de sus centros de estudio, casas y de su cuerpo.

Se explican también los riesgos y consecuencias de ser víctima de algún ciberdelito, como la difusión de contenidos sin control, ciberacoso y sextorsión.

Cabe recordar que la Ley Olimpia prohibe y castiga compartir fotos y videos sin consentimiento, amenazar con publicarlas y difundir y vender información íntima sin autorización.