Aventaja Telcel con nuevo padrón de telefonía móvil

Redacción

El nuevo padrón de telefonía móvil, que desde el 1 de octubre obliga a los usuarios a vincular sus líneas con su Clave Única de Registro de Población (CURP), coloca en desventaja a compañías como AT&T, Movistar y los operadores móviles virtuales frente a Telcel, el gigante de las telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim.

La medida gubernamental busca frenar fraudes y extorsiones al exigir que cada número esté asociado a una identidad verificada, pero también representa un reto operativo y financiero para las empresas del sector, que deben adecuar sus sistemas para verificar la CURP, resguardar datos personales y conectarse con bases oficiales del Gobierno.

De acuerdo con un estudio de UBS Investment Bank, Telcel está mejor posicionado para cumplir con la nueva normativa, gracias a su mayor capacidad económica, su infraestructura tecnológica consolidada y una red de usuarios mucho más amplia. Esto le permite absorber los costos de implementación con menos impacto financiero.

Por el contrario, los operadores móviles virtuales como BAIT —propiedad de Walmart— y Altán Redes, así como las compañías AT&T y Movistar, enfrentan mayores complicaciones para adaptar sus plataformas y procesos administrativos.

El informe de UBS advierte que la medida podría afectar especialmente a BAIT, cuyo modelo de negocio se basa en la distribución gratuita de chips de prepago en tiendas, muchos de los cuales se utilizan de forma temporal o son desechados. Ahora, cada línea deberá registrarse con una CURP válida, lo que obliga a la empresa a verificar la identidad de sus clientes y ajustar su estrategia comercial.

En el caso de AT&T y Movistar, aunque cuentan con presencia nacional, su capacidad financiera es menor que la de Telcel, por lo que los gastos para desarrollar y mantener sistemas seguros de verificación y almacenamiento de datos podrían impactar sus márgenes de operación.