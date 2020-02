Avelar pide claridad en ley contra exposición de humo de tabaco

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, señaló que ve de manera complicada la ejecución de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco dentro de la Máxima Casa de Estudios.



En entrevista colectiva, el rector indicó que si bien comparte la preocupación de los diputados en temas de salud y que no es cuestionable el daño que el humo del tabaco origina en los no fumadores, destacó que “no hay que exagerar”.



“Pues todavía no sé, a ver si los diputados me la explican. Desconozco los detalles, pero la versión que me ha llegado es cero tabaco de las rejas para adentro, como se pueden dar cuenta pues es muy difícil para una institución como la nuestra”.



En este sentido, Avelar González argumentó que el humo del cigarro dentro de la institución no implicaría ningún riesgo para los no fumadores, debido al amplio tamaño de los jardines interiores. Agregó que deben cuidarse los derechos de quienes deciden fumar y de los que no, procurando un equilibrio entre ambos.



“Entiendo que la ley también implica la responsabilidad de las autoridades el garantizar que nadie encienda un cigarro de la reja para adentro, insisto, que me digan cómo, porque aquí tenemos espacios inmensos”.



Finalmente, Javier Avelar señaló que la UAA mantiene una brecha de información en cuanto a los daños que provoca la adicción a los productos del tabaco o sus similares.