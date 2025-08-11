Avanza municipio con la colocación de concreto en Mariano Hidalgo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes avanza en el proyecto de pavimentación de la avenida Mariano Hidalgo, en el tramo comprendido entre las avenidas Carmen Serdán y María Luisa Fernández Villa, en el fraccionamiento Fundadores.

El secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, Miguel Ángel Huízar Botello, mencionó que se colocará concreto hidráulico, material de alta duración, en más de 5 mil 600 metros cuadrados de esta vialidad ubicada al oriente de la capital.

Con estas acciones se brindan a la ciudadanía mejores traslados e infraestructura vial de calidad.