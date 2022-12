Avalaría Congreso incrementos en municipios del 7% hasta el 10%

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se permitirán los incrementos inflacionarios planteados originalmente por los once ayuntamientos en sus leyes de ingresos y que van del siete hasta el 10 por ciento, adelantó la diputada Yolitzin Rodríguez Sendejas, vocal de la comisión de Vigilancia del Congreso, en torno a las leyes de ingreso que serían aprobadas este jueves.

“Algunos municipios plantearon el diez por ciento de inicio, otros como el municipio de Aguascalientes piden el siete por ciento. Después de analizarlo en la comisión, decidimos respetar la voluntad de los ayuntamientos como cuerpo colegiado que son y respetar sus propuestas”, afirmó en entrevista grupal.

Rodríguez Sendejas abundó que, en contraparte, sí se solicitaría a los ayuntamientos evitar ajustes considerables en cuanto al pago del predial, además de revisar la situación de la cartera vencida en el servicio de agua.

“Sí cuidamos el tema del predial para toparlo y no tener una situación que vaya a lacerar la economía de los ciudadanos de cada municipio. En el tema del agua, los alcaldes nos fueron explicando su situación que es apremiante, aunque me atrevo a decir que es un tema de cultura porque en algunos casos no hay esa cultura del pago en algunas comunidades, lo que lleva una cartera importante. Por eso es necesario el apoyo de la ciudadanía”, adicionó.

Las leyes de ingresos de los once municipios serán votadas este jueves en sesión del Poder Legislativo.