Avala sector salud aumento a impuestos a tabaco y refrescos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las áreas de salud en la entidad, dieron su aval en el aumento de impuestos a tabaco y refrescos que propone el gobierno federal en el paquete económico.

El titular del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Magos Vázquez, indicó que esta medida impacta de manera positiva en el tema de la salud de las personas.

“Es positivo porque el consumo de refrescos y cigarros nos lleva a enfermedades cardiometabólicas que van a tener consecuencias cuando no las atendemos’.

En entrevista colectiva, apuntó hacia un alza en los infartos del corazón, enfermedades cerebro vasculares y renales.

Lamentó que pese a las advertencias en los productos dañinos la gente los sigue consumiendo.

“De ahí el mensaje a los menores que están a nuestro cuidado de poner más atención al tema de la alimentación”.

Destacó la estrategia que se está llevando desde las escuelas para fomentar una vida más saludable.