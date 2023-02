Avala IEE modificación a distribución de financiamiento a partidos políticos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En sesión extraordinaria, el Consejo General del IEE aprobó el proyecto de acuerdo para modificar la distribución de financiamiento público estatal a partidos políticos para el ejercicio fiscal 2023, a partir de la sentencia del TEEA, relativa al expediente TEEA-RAP-001/2023.

El 12 de enero del año en curso, el máximo órgano de este instituto votó a favor del proyecto para el reparto del financiamiento público estatal a los institutos políticos con acreditación y registro local, tomando como base lo contenido en el artículo 31 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en donde se establece que tendrán derecho a recibir financiamiento público los partidos políticos que obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior para la renovación de la gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos.

Posteriormente, en la sesión del 7 de febrero, el TEEA resolvió el recurso de apelación interpuesto por la representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que se revocó el acuerdo CG-A-01/23 del IEE, argumentando que ante la circunstancia extraordinaria para la homologación de los procesos electorales locales con los federales, los sucedidos en el 2021 y 2022 deben entenderse como una sola renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de las personas integrantes de los Ayuntamientos, por lo tanto el PVEM alcanzaría la votación válida requerida para la distribución del financiamiento público.

Bajo estas circunstancias, el TEEA ordenó al IEE emitir un nuevo acuerdo en el que se incluyera al partido apelante en la distribución del financiamiento público estatal para el año 2023.

Cabe recordar que el H. Congreso del Estado avaló un presupuesto de $67,174,200.00 (sesenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil doscientos pesos) para el financiamiento público de las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos.

Con los criterios anteriores, el Consejo General del IEE aprobó la redistribución para quedar de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO FINANCIAMIENTO ORDINARIO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS FINANCIAMIENTO TOTAL

PAN $23,721,405.68 $775,901.13 $24,497,306.81

PRI $8,577,862.73 $245,877.13 $8,823,739.86

PRD $5,705,676.55 $145,350.61 $5,851,027.16

PVEM $5,791,763.87 $148,363.67 $5,940,127.54

MC $6,335,679.24 $167,400.71 $6,503,079.95

MORENA $15,085,281.83 $473,636.79 $15,558,918.62

PT No aplica No aplica No aplica

TOTAL $65,217,669.90 $1,956,530.04 $67,174,199.94

Para cada partido político, el financiamiento de actividades ordinarias consta de dos porciones: la primera, del 40%, se destinará a su operación normal en el Estado y se otorgará de forma igualitaria a los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en los procesos electorales 2020-2021 y 2021-2022, en los que se renovaron la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos; la segunda porción, equivalente al 60%, se entregará de forma proporcional al porcentaje de votos obtenido en la elección de diputaciones locales inmediata anterior, es decir, en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021.

Asimismo, cada partido deberá destinar el 3% de su financiamiento ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Los partidos políticos, además, contarán con financiamiento para actividades específicas (educación, capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales), el cual equivale al 3% del monto total de los recursos para actividades ordinarias. El 30% de este monto se divide de manera igualitaria entre los partidos políticos con derecho a ella y en un 70% conforme al porcentaje de votación de cada partido en la elección de diputaciones locales inmediata anterior.

Se precisa que antes de la notificación de la sentencia del TEEA al IEE ya se habían realizado las ministraciones de los partidos políticos correspondientes a los meses de

enero y febrero, por lo que será a partir de marzo cuando se aplique el ajuste particularizado en cada partido político para la entrega mensual de los recursos público