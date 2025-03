Avala IEE lista de candidatos a elección judicial con asterisco 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó los listados de quienes serán candidatas y candidatos para la elección judicial del próximo 1 de junio.

Durante la sesión de hoy, el Consejo del IEE aprobó los listados para los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como las candidaturas para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de quienes buscarán ser juzgadores.

Entre las candidaturas que se avalaron para magistrado del Supremo Tribunal, está la de Salvador Hernandez Gallegos, ex magistrado electoral del Estado y quien fue señalado por el abogado Alan Capetillo como inelegible, luego de que la Constitución señala un plazo de dos años en el que un funcionario electoral no puede ocupar un cargo de elección.

“Respecto de la presunta inelegibilidad constitucional y legal del C. Héctor Salvador Hernández Gallegos, quien fue postulado por el Poder Ejecutivo Estatal como candidato al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, a efecto de que esta autoridad tome en cuenta las consideraciones vertidas al momento de “calificar” dicha candidatura”.

“Este Consejo General, no cuenta con atribuciones para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad de las personas aspirantes para ocupar los cargos de elección popular que integran el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes”, fue la resolución que tomaron las y los consejeros en el acuerdo que aprobaron.

Según los argumentos del acuerdo, el Consejo General del IEE se encuentra impedido para pronunciarse respecto al fondo de la solicitud del escrito del abogado y respecto a la declaratoria de inelegibilidad de la candidatura postulada por el Poder Ejecutivo del Estado.

El consejero Javie Mojarro, criticó que no se tuvo el tiempo adecuado para determinar las reglas con las que se realizará la elección judicial, lo que ha derivado en listas incompletas.

“Esto definitivamente no puede ser considerado como una elección, cuando no hay una competencia real dentro de las listas o las boletas, en este caso para que la ciudadanía pueda imponerse sobre alguna de las candidaturas en específico”.

“Sin embargo el tema no pasa por este Instituto Estatal Electoral, quien además de que no cuenta con la posibilidad de revisar requisitos de elegibilidad por parte de las personas aspirantes, ya que esto corresponde a la primera etapa de la convocatoria y al seno de los comités de evaluación, tampoco puede de alguna forma cancelar o no continuar con el proceso”, dijo en su intervención.