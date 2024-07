Avala DobleRaya reelección de Alito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional dio su visto bueno para la reelección dentro de la dirigencia nacional del partido.

El presidente estatal, Kendor Macías, conocido cómo el Doble Raya indicó que inclusive no vería mal si Alito Moreno busca la reelección.

Justificó que la reelección no es nueva en los partidos, donde en los estatutos priistas no estaba contemplada hasta el fin de semana.

Quienes están en contra de estas decisiones mayoritarias son aquellos que no participan de la vida interna del partido o que inclusive ya están en otras fuerzas políticas, expresó.

A su vez el también regidor de Jesús María, justificó que lo que se definió este fin de semana en su asamblea es la modificación a los estatutos para adoptar la figura de la reelección, sin que esto quiera decir que Alito Moreno la vaya a buscar, como se interpretó.

“Se modificaron los estatutos para que exista la reelección, pero no ha levantado la mano Alito para reelegirse, aunque ya lo pudiera hacer”.