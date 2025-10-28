Avala Cabildo Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes

28 C
Aguascalientes
28 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- En sesión extraordinaria, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, así como las tablas de valores unitarios de suelo y/o construcción que servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz.

Esta propuesta de Ley de Ingresos 2026 plantea 6 mil 773 millones de pesos, 5 mil 249 millones 692 mil 336 pesos, del Municipio de Aguascalientes y mil 524 millones de pesos del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Cabe resaltar que no se contempla la solicitud de créditos y nuevos impuestos, además se conformó de una forma accesible con la economía familiar y está integrada con base a la inflación anual del 5 por ciento prevista por Banxico, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aprobada la propuesta por el Ayuntamiento de la Capital, será presentada en próximos días al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación en términos del artículo 36 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

De esta manera, se refrenda su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y eficiencia administrativa para canalizar los ingresos en mejores programas y servicios públicos, en beneficio de las familias.

En este sentido, el Municipio de Aguascalientes agradece la confianza de la ciudadanía que con sus contribuciones coadyuvan a que sea una ciudad destacada por su limpieza, seguridad e infraestructura urbana.