Auxilian policías a joven en labor de parto en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La madrugada del lunes, elementos de la Policía Municipal ayudaron a una joven de 16 años que se encontraba en labor de parto, escoltando su vehículo hasta el hospital para garantizar su atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, en el cruce de Avenida Siglo XXI y Avenida Tecnológico, en el fraccionamiento Salto de Ojocaliente, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia y observaron que un vehículo pasó con la luz roja del semáforo.

Al detenerlo, el conductor explicó que trasladaba a Ashly, quien necesitaba atención urgente por estar a punto de dar a luz. Los policías municipales actuaron de inmediato, abriendo paso al vehículo y escoltándolo hasta el Hospital Tercer Milenio.