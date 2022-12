Autos eléctricos no son la única manera de progreso en la industria: Toyota

Redacción

“Los autos eléctricos son el futuro.” Eso es algo que escuchamos casi a diario y que cada vez se convierte en una realidad más tangible. Sin embargo, para algunos los eléctricos no son la única solución.

De hecho, el mismo Akio Toyoda, Presidente de Toyota y descendiente del fundador de la misma, dice pertenecer a esa “mayoría silenciosa” de personas que no ven a los eléctricos como la única manera de progresar.

Recientemente, Toyoda habló con reporteros en Tailandia a quienes reafirmó su creencia de que la mejor forma de abordar el futuro y las metas de neutralización de carbono es la de desarrollar diferentes tecnologías, incluidas las híbridas, hbridas enchufables, eléctricas totales y a base de hidrógeno.

“Las personas involucradas en la industria automotriz, son una mayoría silenciosa” Recalcó que: ” Esa mayoría silenciosa duda sobre tener eléctricos cómo la única opción a futuro. Sin embargo, piensan que al ser la tendencia que todos siguen y la más aceptada, no pueden opinar algo distinto de forma contundente”. Toyoda dice que la solución a estos problemas aún no es clara, y que justamente por ello, no debemos limitarnos a tener una sola opción.

“Para lograr la neutralidad de carbono debemos tener bien claro que el enemigo es el carbono y no algún tipo de tren motriz en particular. Sinceramente, los eléctricos no son la única forma de alcanzar las metas de neutralidad de carbono. En Toyota creemos en desarrollar un portafolio de opciones reductoras de carbono para nuestros clientes, desde vehículos híbridos, híbridos enchufables, autos eléctricos y con celda de combustible (hidrógeno).

Con información de Motor Pasión