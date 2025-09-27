Autos con motor turbo cada vez más baratos en México, checa cómo cuidarlos

Redacción

Ciudad de México.-Si en medio de una carne asada has puesto atención en el carbón, probablemente hayas notado que, al soplar con fuerza directo a las brasas, no sólo liberan una mayor cantidad de energía calorífica, por el oxígeno que agregamos a la combustión, sino que, además, se mantiene durante el tiempo que soplemos.

Algo muy parecido ocurre con el funcionamiento de un turbocompresor en un motor al presionar el pedal del acelerador, pues cuando dicho componente entra en acción, sobrealimenta la mezcla de oxígeno y la gasolina libera una mayor cantidad de calor; en consecuencia, empuja con mayor fuerza los pistones, es decir, incrementa la potencia.

Hoy en día, el uso de turbocargadores en los motores de los coches es más común, pues permite reducir el tamaño de los cilindros de un motor, reducir el tamaño del propulsor en sí y, en consecuencia, reducir el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. En otras palabras, puedes tener el mismo o incluso mejor desempeño de un motor V6 de 3.5 litros, pero en un formato de cuatro cilindros, con desplazamientos de entre 1.5 y 2.0 litros.

Otra ventaja del uso del turbo es la reducción de los costos de producción. Fabricar un motor de cuatro cilindros turbocargado cuesta menos que producir un motor de seis cilindros sin turbo. Por otra parte, un motor de seis cilindros es más grande y pesado que el motor turbo de cuatro cilindros, lo que repercute directamente en el peso total del vehículo y en el consumo de combustible.

Para funcionar, el turbocompresor necesita de una pieza fundamental: la turbina de escape, que es impulsada por los gases quemados producto de la combustión.

La turbina pone en movimiento un eje, generalmente de acero, que conecta con el compresor que absorbe el aire del ambiente, lo comprime, y lo envía a un radiador para que pierda temperatura, antes de ingresar a las cámaras de combustión; un proceso que se repite cientos de veces mientras el motor está en marcha.

Al ser una pieza que es sometida a un desgaste constante debemos tomar ciertas medidas para prolongar su vida, pues reemplazarlo no es tan accesible como pensamos. A continuación, te compartimos algunos consejos que podrían ayudar a prolongar la vida útil del turbo en tu coche.

Cuando enciendas el motor de tu auto, lo recomendable es dejarlo funcionando sin acelerarlo por al menos 30 segundos. Esto se debe a que el turbo necesita lubricación, así que debemos esperar a que el aceite fluya y bañe sus componentes. Si no lo hacemos, el sistema no se lubricará y podremos provocar daños por rozamiento en zonas como el eje de la turbina. Con el paso del tiempo terminará por romperse.

Con información de Motorpasión