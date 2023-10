Autorizan prueba de ADN a supuesta madre de Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-Luis Miguel ha estado envuelto en un velo de misterio y enigma desde hace muchos años, uno de los más intrigantes siendo el paradero de su madre, Marcela Basteri, quien desapareció hace casi cuatro décadas.

Recientemente, un programa de televisión argentino dio un giro drástico a esta historia al revelar que las autoridades de Argentina autorizaron una prueba de ADN que podría arrojar luz sobre la desaparición de la madre del Sol de México.

El programa “Secretos Verdaderos”, conducido por Luis Ventura, presentó información en la que se afirmaba que las autoridades argentinas habían otorgado la aprobación para realizar una prueba de ADN a una mujer llamada Honorina Montes.

Esta mujer, quien se encuentra como paciente en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, atrajo la atención debido a su sorprendente parecido con la madre de Luis Miguel.

En busca de respuestas sobre la misteriosa desaparición de su madre. Ivana y Flavia Basteri: Sobrinas de Marcela Basteri, ansiosas por conocer si Honorina Montes es su tía perdida

¿Qué dijeron sobre la prueba de ADN?

Durante la transmisión del programa, se leyó un documento supuestamente emitido por la Fiscalía Nacional Argentina en lo Criminal y Correccional. El documento solicitaba la extracción de material genético de Honorina, así como de las sobrinas de Marcela, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, con carácter de urgencia, para verificar si existen coincidencias genéticas.

A pesar de que los resultados de estas pruebas aún no se han revelado, Ivana y Flavia Basteri, las sobrinas, expresaron su confianza en que Honorina podría resultar ser su tía. Esta no es la primera vez que se realiza una prueba de ADN a dicha mujer con el objetivo de establecer un vínculo con la esposa de Luisito Rey, ya que en 2021 se llevó a cabo un análisis similar que concluyó que no existía parentesco sanguíneo.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel

Sin embargo, Claudia Irraheta, una de las personas que realizó el análisis en Argentina en 2021, criticó el espectáculo mediático que rodea la reciente prueba de ADN.

En una entrevista, Irraheta expresó su satisfacción con la justicia que se está haciendo en el caso y la posible identidad de Marcela Basteri. También señaló la gravedad de jugar con la suplantación de identidad y denunció que se pretendió atribuirle una identidad que no le correspondía a Honorina.

Con información de Infobae