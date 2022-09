Autorizan licencia a García en medio de señalamientos de opacidad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La autorización de licencia para que el diputado panista Luis Enrique García López pudiera separarse del cargo a partir del siguiente mes registró cuestionamientos por parte del líder de la bancada de Morena Juan Luis Jasso Hernández.

Durante la sesión ordinaria de este día, el coordinador de la fracción guinda lamentó que García López deje su curul en el Legislativo, donde encabezó el Comité de Administración, sin haber terminado de aclarar la situación de varios asuntos de la cartera que preside.

“En el año no conozco un solo informe que se haya dado a conocer ante el pleno para su aprobación, cuando deberían ser dos informes por periodo. Sería una irresponsabilidad autorizar una licencia al diputado, a sabiendas de que no existen cuentas claras sobre la administración de los recursos económicos”, dijo ante el pleno.

Jasso Hernández abundó que el aún diputado del PAN no aclaró la plantilla de personal dentro del Poder Legislativo, ni el tabulador de sueldos correspondiente; pero en particular dijo que no existe una justificación para que deje su curul.

“Dentro de la solicitud de licencia presentada por el compañero no hay una causa o un motivo grave para separarse del cargo, tal como lo exige nuestra Ley Orgánica. Estaríamos incumpliendo nuestros propios ordenamientos al autorizar la licencia”, expuso.

Cabe mencionar que aún cuando Jasso y más diputados de Morena como Ana Gómez votaron en contra de la solicitud, otros representantes del partido guinda como Karola Macías y Arturo Piña sí le dieron su visto bueno a García, quien pasará a integrar el futuro gabinete estatal.

Luis Enrique García también hizo uso de la palabra ante el pleno, pero no abundó en las afirmaciones de Jasso. “Sin lugar a dudas esta experiencia de haber sido legislador me ha dado las enseñanzas suficientes y estos conocimientos los pongo a disposición del pueblo de Aguascalientes”, dijo.

De igual manera se autorizó la licencia para el también panista Juan Pablo Gómez Diosdado, aunque este permiso no registró cuestionamientos por parte de representantes de la oposición.