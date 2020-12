Autoriza CEN del PAN alianzas con todos menos con Morena

Redacción

Ciudad de México.-Ante un gobierno manipulador, incapaz, corrupto, autocrático y regresivo, es la mejor opción que tenemos para conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 así lo mencionó el dirigente nacional Marko Cortés.

Así mismo se mencionó que para tomar tal decisión se consultó a la militancia, a gobernadores, ex gobernadores, ex dirigentes nacionales, dirigentes estatales, legisladores federales y locales así como alcaldes y figuras históricas del PAN. El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró que después de escuchar al panismo nacional, existe el convencimiento de atender el llamado de la sociedad que pide altura de miras y propósitos para que, de manera absolutamente excepcional, realicemos una coalición flexible o parcial en algunos estados para conformar una mayoría opositora en 2021 y frenar la destrucción del país. Una coalición “que reconozca la pluralidad del gran mosaico, que es México y el PAN. Una coalición, que en sus cláusulas se reserve el derecho de veto a los impresentables, que proponga perfiles que no se vendan, ni se atemoricen frente al poder y que, además, firmen un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, libertad, Estado de Derecho y del fortalecimiento de los estados y municipios”. Se convocó a las consejeras y consejeros nacionales del PAN a tomar esta decisión patriótica, porque México está por encima de los intereses partidistas y porque es necesario mandar un mensaje claro a las y los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para corregir el rumbo del país.

En la sesión, con mayoría amplia se aprobó autorizar al CEN explorar, y en su caso, suscribir convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la conformación de una mayoría con una agenda democrática mínima común, suscrita públicamente por partidos y candidatos, comprometida con el federalismo, esto con la finalidad de obtener los mejores resultados para la elecciones de Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021.

Así mismo se presentó y aprobó finalmente la Plataforma Electoral del PAN para el proceso electoral 2020-2021, y la plataforma común.