Autoridades municipales han fomentado el comercio informal: Canaco

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las autoridades municipales han fomentado el comercio informal permitiéndoles trabajar en los espacios públicos sin ninguna regularización, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís.

“Toda esa lucha que nosotros tenemos como cámara de comercio con los informales es específicamente porque se ha fomentado por parte de las autoridades, entonces a nosotros lo que nos corresponde es hacer el señalamiento, pero la persona que los autoriza debe corregirlo”, señaló en entrevista con El Clarinete.

El representante aclaró que los comerciantes no quieren una pelea con el sector informal, sino que todo el gremio esté organizado y que cumplan todos por igual con sus obligaciones, como el pago de licencias e impuestos.

“Nosotros queremos que el comercio esté organizado, que sea comercio formal, no informal, porque los demás pagamos las licencias al municipio, sus impuestos a la federación y da mejor imagen al estado, entonces en ese sentido queremos que se haga una cuestión lógica, no queremos pelearnos con nadie”, recalcó.

Agregó que no considera que a los ayuntamientos les haga falta una ‘mano dura’, sino que sólo deben darse cuenta de que no pueden proveer de estos permisos, ya que el comercio informal no brinda el servicio de venta de productos y servicios como debe de ser.

Finalmente, apuntó que el objetivo de la Canaco siempre será contar con más afiliados para fortalecerse, visitando a los comerciantes y beneficiarlos con gestorías, apoyo en descuentos, facilidades en trámites, cursos de administración y ventas, atención al público, entre otras cuestiones.