Autoridades comercio refuerzan acciones preventivas contra llamadas de extorsión

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, se reunió en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo Aguascalientes con la presidenta del organismo, Maricela Acosta Herrera, para dar seguimiento a los acuerdos establecidos con la gobernadora Tere Jiménez y reforzar acciones preventivas contra las llamadas de engaño.

Durante el encuentro se entregaron materiales informativos con recomendaciones para detectar y evitar este tipo de delitos. También se recordó que el número 089 está disponible para realizar denuncias anónimas las 24 horas del día.

Martínez Romo destacó que se continuará trabajando de forma cercana con los distintos sectores sociales para fortalecer la cultura del autocuidado y mantener la paz en la entidad, en coordinación con los tres niveles de gobierno.