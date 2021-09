Automedicación por covid provocó desabasto de medicamentos en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La automedicación contra el Covid provocó problemas de desabasto de medicamentos durante lo más álgido de la pandemia en 2020, por lo que apenas se está estabilizando el mercado.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisea) Octavio Jiménez expuso que al menos en este año se ha notado ya una baja en la automedicación de las personas al ya tener más información e ir conociendo más del coronavirus.

“Ya no hemos tenido tantos problemas como si los hubo el año pasado, es decir como que sirvió la experiencia del año pasado porque la automedicación en lugar de ayudar complica los cuadros al disfrazar algunos de los síntomas”, abundó.

Al concluir el funcionario estatal hizo un llamado a la población a evitar esta práctica, remarcando los problemas que se tuvieron en farmacias al generar escasez de productos que verdaderos enfermos los necesitaban

“Insistir en que la pandemia no se ha ido y que ante los primeros síntomas o sospechas lo mejor es acudir al médico, no hay que recetarse porque puede generar daños graves”, advirtió.