Aunque laves tú ropa interior está llena de bacterias

España.- Hay algunas prendas que puedes usar durante varios días continuos, pero la ropa interior no es una de ellas. La mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos poniéndonos un par de este tipo de ropa sin antes haber pasado por un ciclo de lavado vigoroso y con jabón. Pero según los expertos, incluso eso puede no ser suficiente para desinfectar por completo tus prendas más íntimas.

Según informan en un artículo publicado en Good Housekeeping Institute, la ropa interior recién lavada todavía contiene hasta 10.000 bacterias vivas. Un estudio dirigido por el microbiólogo Dr. Charles Gerba lo expresa en términos más coloridos, afirmando que el par promedio de ropa interior limpia contiene hasta una décima parte de un gramo de heces.

Las bacterias que se adhieren a tu ropa interior son los mismos microbios que prosperan en las áreas privadas de tu piel sin importar qué tan bien las laves. Esto incluye patógenos potencialmente dañinos como E. coli. Esa bacteria se acumula con el tiempo y podría provocar problemas de salud como infecciones del tracto urinario.

Como Philip Tierno, profesor de microbiología y patología en la Universidad de Nueva York, explicó a HuffPost:

Nuestra ropa interior se coloca sobre la piel alrededor del área que contiene E. coli. No importa cuánto intentes quitarlo de la piel, realmente no puedes deshacerte de todo, lo que significa que podría terminar en tu ropa interior.

LAVAR LA ROPA INTERIOR NO SIEMPRE LA ESTERILIZA POR COMPLETO, POR LO QUE ES POSIBLE QUE DESEES RECONSIDERAR CUÁNTO TIEMPO LA GUARDAS

Si tienes un par de estas prendas bastante nueva, la minúscula cantidad de gérmenes que no puede eliminar no es motivo de preocupación. Pero para mantener el cajón de la ropa interior lo más higiénico posible, debes desechar cualquier artículo que hayas estado usando durante un año o más y reemplazarlo por prendas nuevas.

Con la ropa interior que usas con regularidad, puedes reducir la acumulación de gérmenes lavándola con agua caliente (al menos 140 ° F) con lejía. Según recomiendan los expertos, dejarla secar al sol es otra buena forma de matar las bacterias.

*Información de Gaceta de Madrid