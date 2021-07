Aún sin recursos, INE listo para consulta pública sobre enjuiciamiento a ex presidentes

Redacción

Aguascalientes, Ags- El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Ignacio Ruelas Olvera. fustigó que aún sin presupuesto están listos para llevar a cabo la consulta popular sobre el enjuiciamiento a ex presidentes de México como se ordenara.

“El primero de agosto habrá una consulta y ese es un hecho, aunque seguramente se desarrollará con un porcentaje de menos de la mitad de las casillas electorales que se habilitaron para los pasados comicios que en Aguascalientes fueron alrededor de 1,700”, explicó.

Comentó que se han iniciado con los trabajos relativos donde de entrada deja en claro que contarán apenas con una quinta parte de los capacitadores, supervisores y asistentes para organizar la geopolítica para que la ciudadanía pase a responder la pregunta.

Dejó en claro que esta será una consulta de orden cívico y no electoral, por lo que no se contempla ninguna restricción hacia la ciudadanía, respetando la pregunta que se mando avalada por la Suprema Corte de Justicia y donde no se puede modificar.

Al final Ruelas Olvera manifestó que al igual que en las pasadas elecciones, alrededor de un millón de electores que conforman el padrón electoral tendrán derecho a responder a la pregunta, más que a una votación como tal.