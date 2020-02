Aún sin fecha para arranque de obras del libramiento carretero en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El libramiento carretero ya es una necesidad para la zona metropolitana de Aguascalientes, reconoció José Manuel Velasco Serna, presidente de la comisión de Planeación y Obras Públicas del Congreso del Estado, quien admitió que en el Poder Ejecutivo no hay una fecha para el banderazo correspondiente.

“Urge (el libramiento). Sabemos que hay nuevas vialidades que se están dañando por la carga excesiva que tienen, a pesar de que las inauguramos el año pasado”, apuntó en entrevista.

El también legislador por el Partido Acción Nacional citó que en días pasados se reunió con la Secretaria estatal de Gobierno, Siomar Estrada Cruz, quien les notificó en torno a los adelantos del proyecto.

“Nos dio algo de avance, se viene destrabando todo esto y sabemos de la problemática con todo el transporte pesado en el municipio de Jesús María”, refirió Velasco Serna.

El libramiento carretero para la zona metropolitana de la ciudad es un plan de varias administraciones previas. En el caso del actual gobierno panista de Aguascalientes, se había anunciado el proyecto, pero luego se frenó debido a una controversia con la empresa seleccionada.

No obstante, el legislador admitió que la Secretaria de Gobierno no les brindó un dato preciso para el arranque de obras. “No tenemos así una fecha exacta que les pudiera decir”.

– ¿Pero podría ser éste año? – Lo único que nos dijo la secretaria es que hay avances y espero que esté todo el tema legal para no tener otro retroceso.