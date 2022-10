Aún sin asignarse seguridad personal al exgobernador de Aguascalientes: Sánchez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A una semana de haber dejado el poder, aún no se le asigna equipo de seguridad al exgobernador, Martín Orozco Sandoval, luego de que el Congreso del Estado aprobó brindarle protección para los siguientes años, considerando que por las funciones que desempeñó corría algún riesgo.

El Secretario de Seguridad estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, dijo que aún se está elaborando el plan estratégico del blindaje que se va a implementar en torno a la persona, sin tener el número de elementos de los policías estatales que se le asignarán.

Sobre el resto de los ex funcionarios, Sánchez Mendoza, comentó que en su caso no aplica la asignación de escoltas.