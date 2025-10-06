Aún pendiente proyecto de movilidad ante Banobras: Serrano

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún pendiente el proyecto de inversión de movilidad para avenida Siglo XXI, también conocida como tercer anillo de circunvalación para apoyo de usuarios y que está en veremos ante instancias federales, informó Ricardo Serrano Rangel , coordinador estatal de Movilidad.

“Nosotros seguimos empujando para que el proyecto de Banobras, donde tenemos una solicitud de 170 millones de pesos se pueda gestionar.y para el cual contemplamos el proyecto a favor de Tercer Anillo”, expuso.

– ¿Para cuántos kilómetros?

– Se contempla 32 kilómetros por calzada, 27 kilómetros de ciclovía, nueve kilómetros preferenciales y 113 paraderos para usuarios.

Serrano Rangel mencionó que la gobernadora del estado Teresa Jiménez hizo hincapié en esta solicitud a la propia mandataria Claudia Sheinbaum, durante la visita presidencial de septiembre pasado. Añadiendo que por lo pronto se buscará aumentar el número de unidades por la ruta 50 de esa vialidad.

“Hoy tenemos 50 buses para el tercer anillo de circulación y llegarán 50 buses más para fortalecer esa ruta”, indicó el coordinador de Movilidad.