Aún no se entregan recursos de programa “La Escuela Es Nuestra” en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Hasta la fecha no se ha hecho la entrega de los recursos del programa “La Escuela Es Nuestra” a los más de 130 planteles beneficiados en Aguascalientes, indicó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz.

En entrevista, el representante señaló que este retraso se ha dado a nivel nacional. Por ello, comentó que ya sostuvo reuniones con los representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, para saber más detalles sobre la futura llegada de estos recursos a las manos de los padres y madres de familia.

“Todavía sigue pendiente la dispersión, no ha llegado todavía nada, tenemos 136 planteles beneficiados a lo largo del estado, la mayoría en el municipio de Aguascalientes. Este recurso viene con el paquete fiscal 2022, entonces nos dicen que debe de llegar este año”, apuntó.

Mencionó que aunque se esperaba la entrega de este dinero desde el mes de septiembre, los comités de los 136 planteles educativos beneficiados no han expresado la necesidad de este apoyo. Sin embargo, reiteró que las escuelas están a la expectativa de recibir este apoyo antes de que finalice el año.

Herrera Cruz agregó que mientras tanto, los padres han tenido la oportunidad de evaluar la forma en la que se gastará este recurso y la forma en la que deben ser utilizados y transparentados a la autoridad federal.

Según lo dado a conocer por la SEP, en Aguascalientes se destinarán más de 34 millones de pesos para las escuelas seleccionadas, las cuales recibirán entre 200 mil y 600 mil pesos para que los padres y madres de familia decidan qué mejoras hacer en cada institución.