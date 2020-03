Aún no se define si habrá o no clases por #UnDíaSinMujeres

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Será este próximo jueves sin falta en que se decida si habrá o no clases por la iniciativa de #UnDíaSinMujeres este 9 de marzo.

El Director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica, Indico que este jueves las propias escuelas definirán si se brindará o no el servicio, para que a su vez se informe a los padres de familia de la determinación.

“En algunos casos, les adelantó y aseguró que no habrá servicio, porque hay muchos centros de trabajo sobre todo en preescolar donde son mujeres principalmente los que los atienden”.

Puntualizó que si toda la escuela está en la condición de no acudir, el instituto va a respaldar la decisión, siempre y cuando se le haga del conocimiento de los padres, insistió.

Para el caso de instituciones con parcialidades se aceptará a los alumnos, pero con la instrucción de la Secretaría de Educación Pública de que se traten temas generales de la importancia que tiene la mujer en la vida del país.

Para concluir, dejó en claro que niñas y jovencitas están también invitadas al movimiento, por lo que si faltan a clases no tendrían tampoco ninguna repercusión.