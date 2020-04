Aún no se confirma el contagio local del Coronavirus en Aguascalientes﻿

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con el informe técnico proporcionado por el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), se tiene registro de una persona que dio positivo a la prueba del coronavirus dentro de la entidad, es decir, no tiene antecedentes de viaje o contacto con otro caso confirmado.

Sin embargo, lo anterior no confirma el hecho de que se trate del primer caso de contagio local, aseguró Miguel Ángel Piza Jiménez, titular del ISSEA.

“Hasta el día de hoy, todos afortunadamente han sido importados, solo un caso tenemos que está en proceso de verificación porque estamos haciendo la búsqueda de dónde pudiera contagiarse esta persona el coronavirus”.

“Si esto no se diera, sería el primer caso que estamos pensando que es nativo ya de Aguascalientes, todavía no lo podemos descartar o señalar como tal, no tenemos la certeza”.

En el resto de los casos se han tenido antecedentes de viajes al extranjero como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Perú y otros pocos dentro del territorio nacional, como Querétaro y Jalisco. El 92 por ciento de los pacientes de coronavirus en Aguascalientes permanece en condiciones estables dentro de su domicilio, mientras que un 4 por ciento está grave y el otro 4 por ciento está grave dentro de un hospital. 6 de los 55 casos ya fueron dados de alta.