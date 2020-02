Aún no hay sanciones por uso de bolsas de plástico en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Todavía no hay multas a comercios establecidos por continuar distribuyendo bolsas de plástico en la ciudad capital, informó Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (Semadesu).

“Sanciones hasta el momento. Se iban a hacer 25 apercibimientos, pero se regresó con el comerciante y comprobamos que había modificado y recurrieron a alternativas”, refirió.

Después de que a partir del primero de enero entró en vigor un nuevo reglamento municipal que busca frenar plásticos de un solo uso, la Semadesu ha venido revisando que se cumpla con la disposición.

“Los comerciantes están aplicando el reglamento, aunque algunos se les dificulta no encuentran alternativas. Pero por eso nuestros inspectores se acercan para recomendarles a los clientes qué pueden llevar para no estar usando las bolsas”, abundó Macías Alicea.

La funcionaria mencionó que las revisiones iniciaron en mercados como Jesús Terán y continúa en los establecimientos del centro comercial Agropecuario.

La titular de Semadesu indicó que se viene trabajando con diez verificadores, pero aclaró que la plantilla pudiera incrementarse