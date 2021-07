Aún no hay riesgo de desbordamiento en presas en Jesús María: PC

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Las presas, arroyos y ríos ubicados en el municipio aún no presentan un riesgo de desbordamiento como efecto de las lluvias registradas en las últimas semanas, señaló el titular de la Coordinación de Protección Civil de Jesús María, Roberto López Rodríguez.

En entrevista, el funcionario comentó que la única presa que ha alcanzado su máxima capacidad es la de Chichimeco, sin embargo, resaltó que esto es por su tamaño reducido, lo que permite captar más agua en poco periodo de tiempo.

“Hasta ahorita todo sigue normal. Esta presa no es la primera vez que se nos llena, ya cada año casi que es la misma situación, pues siempre la tenemos muy monitoreada; no consideramos que exista ningún riesgo latente para evacuar a la población”, comentó.

Mencionó que incluso, el resto de las presas ubicadas en el municipio como la de Los Arquitos o la Abelardo Rodríguez no han alcanzado el 50% de su capacidad pese a que en los últimos días se han registrado constantes lluvias en la entidad, por lo que no hay riesgo de desbordamiento.

Aún así, dijo que la Coordinación de Protección Civil estará al pendiente de los reportes meteorológicos emitidos por la Conagua para que, en caso de ser necesario, se active el refugio temporal y el resto de los protocolos de evacuación.